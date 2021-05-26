Украинский актер эстрады, юморист и народный артист Украины Владимир Данилец в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой рассказал, как начиналась его карьера артиста, и что его определили, как профнепригодного.

Владимир Данилец рассказал, что начало его карьеры не шло гладко. Так, когда он только начинал работать в разговорном жанре, Данилец хотел попасть на Республиканский конкурс артистов эстрады в 1986 году с номером “Свадьба”, но для этого нужно было сначала выступить перед жюри.

“Через 6 дней надо ехать на конкурс, а я его обкатал один раз, в Сумах. И я понял, что это шикарный номер. И музыканты все меня поздравляли… Уже те, кто едут на республиканский конкурс - надо показываться в “Укрконцерте”. Собираются все артисты… Я помню, я показал этот номер, и артисты мне устроили овации. Но поскольку там сидели мои коллеги - на обсуждении они сказали: “Он профнепригодный. Он не имеет права представлять “Укрконцерт” на Республиканском конкурсе артистов эстрады”. И вот, поднимается Николай Петрович Мозговой, и сказал “А мне смешно. А мне очень понравилось. Классный пацан”, - сказал Владимир Данилец.

Он отметил, что также за него заступился народный артист Украины Юрий Рыбчинский. В результате было решено отправить его на конкурс.

“Я поехал, стал лауреатом. Теперь идет отборочный на Всесоюзный конкурс артистов эстрады. Где собираются все лауреаты… Я вышел и мне устроили во время номера три овации… И тут выходит все это жюри, и первый идет Богатиков Юрий Иосифович, народный артист СССР. “Молодой человек, это вы только что “Свадьбу” показывали?”. Я говорю - да. “Значит, вам обязательно для Москвы нужно, чтобы больше суржика было, чтобы там понимали. Тем более, там это любят”. Он мне вот так сказал. Тут подходит Назарий Яремчук… Говорит “А ты вообще выездной? Давай в Германию со мной слетаем”. И тут Каравец меня обнимает и говорит: “Боже, я думал, что хана украинскому юмору, а ты же красавец”, - добавил Данилец.

По его словам, на концерте также присутствовала его учитель, Дина Мажуга, которая поверила в талант Данильца.

“И Дина Георгиевна подходит за кулисами, говорит… “Если ты не пройдешь, я буду понимать, что те люди, которые отвечают за наши жизни - они подонки и непрофессионалы”, - сказал Владимир Данилец.

Он отметил, что его все же выбрали для участия в конкурсе в Москве, и с разговорным жанром поехал только он один. При этом, в “Вечернем Киеве” его номер очень раскритиковали. В Москве же номер оценили по достоинству.

“Выступил так, что у нас в “Укрконцерте” вывеска была: “Поздравляем Владимира Данильца со званием лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрадного жанра”. Но я пролетел. Меня не отстояли”, - подчеркнул артист.

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