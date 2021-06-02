Украинский политический деятель, экс-глава информационного отдела «Правого сектора», внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза ​​ в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» ищет ответ на вопрос: «Как случилось, что киевляне перестали быть киевлянами?».

«Появилось большое количество людей, которые едут через Киев транзитом, чтобы дальше поехать, - объясняет Береза. – Они приезжают из маленьких городков и сел, они живут здесь, потом им кажется, что есть другие города, куда они могут ехать. И они путешествуют с целью уже задержаться там дольше: в Варшаву, в Берлин, в Соединенные Штаты, в другие страны. Киев становится транзитом. Большое количество людей приезжает, немного подрабатывает денег, получает опыт и едет дальше».

Политик видит прямую связь между этим «киевским транзитом» и политической активностью жителей столицы.

«У меня недавно спрашивали, как так случилось, что многие люди вообще игнорируют выборы в Киевсовет или мэра Киева? Их вообще ничто не интересует. Им все равно, кто и как будет управлять городом. Они здесь временно», - отмечает он.

Город меняется, в некоторых местах даже к лучшему. продолжает Береза.

«Например, то, что произошло на улице Московской возле станции метро «Арсенальная», мне нравится. Там переделали старые здания завода «Арсенал» в рестораны, креативные пространства, еще что-то. Каких-то ресторанов настроили, дальше еще что-то. Но это единственное место, которое изменилось к лучшему так, чтобы это было заметно, куда можно приводить людей и показывать», - делает вывод депутат.

Напомним, история с новыми ценами касается каждого киевлянина, - Томенко о подорожании проезда в метро.