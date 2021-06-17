Народный артист Украины, поэт-песенник, драматург, сценарист Юрий Рыбчинский в программе Евгения Рыбчинского «10 разговоров с отцом» рассказал, как язык объединяет нацию

«В Европе существует двуязычие. Например, в Бельгии, Испании. Но там где многоязычие, там время от времени возникают конфликты, как в Каталонии с Испанией. В Бельгии фламандский язык и французский, и на этой почве бывают конфликты. Языковой вопрос – это основа будущих конфликтов. На этом играют многие политики», - говорит он.

Еще со времен Макиавелли девиз «разделяй и властвуй» был инструментом управления государством. А насколько объединяют язык, вера, армия?

«Больше всего объединяют язык и культура. Потому что один язык – это мало. Должны быть литература, театр, музыка, живопись – все инструменты культуры. Рядом идут одежда, вышивки, пасхальные яйца, писанки - а это культура. Культура не просто как абстракция, а общий быт и вековые традиции. У каждого народа есть какие-то традиции, присущие именно ему», - говорит поэт.

Даже когда было принято христианство, сколько веков прошло, а те праславянские обряды остались! Маланка осталась, Ивана Купала, и это очень объединяет, замечает он.

«Если читать Гоголя и других писателей, то становится понятно: украинцы до сих пор верят не только в Бога, но и что существуют черт, бесы, нимфы. И это более характерно украинцам, чем вера в еврейского Бога, Иисуса Христа. «Лесная песня» Леси Украинки – это код нации. Настоящий украинец всегда верил, что у дерева есть душа. И у травы есть душа. Что все вокруг нас живет, есть нимфы и русалки, и тот, что в скале сидит», - резюмирует Юрий Рыбчинский.

Напомним, Чем больше языков он знает – тем он богаче, - Рыбчинский о современном человеке.

Ранее Politeka сообщала, что Рыбчинский рассказал, можно ли в Украине реализовать национальную идею, основанную на благосостоянии.