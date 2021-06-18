Пандемия с карантинными ограничениями привела к росту уровня домашнего насилия в Украине. Подробнее об этом рассказала семейный адвокат Катерина Власюк в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Гостья программы сообщает, что пандемия привела к тому, что и в Украине, и во всем мире уровень домашнего насилия резко вырос. Она предупреждает, что соответствующей статистики за 2020 год не имеет, поскольку все данные о фактах домашнего насилия систематизирует полиция.

«Но только в новогоднюю ночь более 600 людей обратились на горячую линию полиции, вызывали полицию в связи с домашним насилием», - отмечает Власюк.

Юрист объясняет, что в этом виновата пандемия, поскольку карантинные ограничения сильно изменили привычный уклад жизни людей. «Конечно, когда мы до пандемии работали, редко бывали дома, мы не общались – это был один момент», - подчеркивает она. В то же время из-за карантина, утверждает Власюк, все оказались надолго заперты в одном пространстве, а это значит больше ссор и конфликтов, негатива и напряжения.

Адвокат отмечает, что все это и привело к тому, что количество звонков в полицию из-за домашнего насилия увеличилось.

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