Люди в сучасному світі сприймаються як споживацький ресурс - це жахливий термін і, на жаль, цей ресурс можна визначити, виміряти, продати. Таку складну тему розібрав український співак, поет, композитор, журналіст Анатолій Матвійчук в гостях у Олексія Толкачова в програмі « БДСМ» на YouTube.

«Я скажу те, що помічає більшість людей, в Україні люди один до одного ставляться як до певного ресурсу. Тобто ми бачимо в найближчій людині, з якою ми стикаємося, не Боже створіння, не інший Всесвіт з можливістю відкрити щось та поділитися скарбом спілкування, а ми бачимо можливість використовувати цю людину як засіб особистого збагачення, чи просування якихось своїх можливостей» , - підкреслив він.

Матвійчук розповів, що такий підхід вбиває, тому що українські політики ставляться по-споживацькому до політики, не як до місії та самоцілі, а як до інструменту вирішення певних проблем, в тому числі на першому місці своїх особистих. На його думку, це надзвичайно складна проблема, яка під собою має багато складових.

«Є три речі в 21 столітті, які повністю змінили наше мислення. Я їх називаю три «Д - десакралізація, дегуманізація і деморалізація. Десакралізація пов'язана з початком 20-го століття, зі світовими війнами, величезними жертвами з розчаруванням світу в політиці і в політиках, тому що вони призвели до війни. Тому десакралізація забрала у людей віру в Бога, а це певний моральний кодекс», - сказав він.

Матвійчук розповів про другу складову - дегуманізацію, про те, яку кількість насилля ьогодні викинуто в інформаційний простір. Він вважає, що Перша та Друга світові війни залишили страшну кількість жертв в свідомості людства, але ж кіно, яке зараз пропагують, це суцільне насилля та порушення моральних норм. І трете - деморалізація, коли професія кіллера стає нормальною, або професія повії, тому якщо подивитися на той світ, в якому ми живемо, то стає моторошно, резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Толкачова, що Росія почала використовувати День Перемоги як метанаратив.