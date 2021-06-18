Депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова» неодобрительно высказался о грабительских действиях власти по отношению к народу, в частности, говорится о резком росте тарифов на коммунальные услуги.

Ведущий утверждает, что последние действия власти заставляют и без того бедных украинцев стать нищими. «Платежки на коммуналку выросли больше чем в половину. Стоимость тарифов выросла на 36 процентов по сравнению с апрелем прошлого года», - подчеркивает Поляков. В то же время он напоминает, что этот рост тарифов произошел на фоне митингов, пандемии, которая дала свои убытки, и обещаний снижения цен.

По словам политика, вышеприведенные цифры предоставила государственная служба статистики Украины: она не боится показывать, как украинцев постоянно обворовывают. Он также отмечает, что в апреле этого года гражданам пришлось заплатить за коммунальные услуги 22,7 миллиардов гривен, переплачивая начисленные суммы и гася долги предыдущих месяцев.

По этому поводу Поляков даже иронизирует: мол, украинцы очень дисциплинированы. Он объясняет, что в то время, когда олигархи вместе с властью на протяжении десятка лет обворовывают людей, они все равно продолжают платить.

«Шикарно живет несколько десятков семей, а украинцы все-равно исправно платят тарифы, а когда у них не получается вовремя заплатить, то специально копят и расплачиваются позже», - утверждает политик и добавляет, что речь идет о летнем периоде, когда тарифы не такие высокие.

Попутно ведущий напоминает о причинах повышения цен на коммунальные услуги. Он отмечает, что все из-за отмены льготного тарифа, что составлял 90 коп / кВт-час на первые 100 кВт-ч электроэнергии, и вместо этого ввели единый тариф - 1,68 грн / кВт-час. По словам депутата, Министерство обороны объясняет принятие этого постановления Кабинета министров избеганием стремительного роста тарифов с января 2021 года. Но, по его мнению, это скорее легенда.

«А сейчас решили кинуть кость с барского стола в виде компенсации и якобы раздадут украинцам 1,4 млрд грн из госбюджета», - говорит Поляков. Он объясняет, что на самом деле эту компенсацию получат не все, а только определенные категории населения, например, многодетные семьи или те, у кого нет газа, центрального отопления и т. д. «А остальные – будьте добры, деньги, отложенные на минимальный отдых, отдайте государству», - заключает политик.

Напоминаем, Завальнюк рассказала об ограничениях в получении субсидии.

Ранее Politeka сообщала о том, что Попенко рассказал, реально ли провести пересчет стоимости некачественных коммунальных услуг.



