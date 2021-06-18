Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, за що заплатить наша держава при отриманні громадянами субсидії і які бувають обмеження при отриманні допомоги.
Вона пояснила, що коло послуг з компенсації обмежується тільки на комунальні витрати на господарство. За її словами, наприклад, жителі сіл використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі скраплений газ. Для них передбачено надання субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива один раз на рік, каже журналістка.
«Важливо пам'ятати і про зайві квадратні метри, які ми з вами будемо утримувати за свої кровно зароблені. А також, що субсидія не завжди надається на все житло, яке належить родині і не на весь обсяг комунальних послуг, який вона споживає», - говорить Завальнюк.
Журналістка пояснила, що існують нормативи і все, що їх перевищує, оплачується в повному обсязі без державної допомоги. Наприклад, говорить Завальнюк, наша держава поставила обмеження субсидії на житлоплощу: виходить на одну людину має бути 13,65 квадратного метра плюс 35,22 квадратного метра на сім'ю.
Крім цього, вона розповіла про нормативи на поставку води: на одну людину розраховано 2 кубометра холодної і 1,6 кубометра гарячої води. Якщо у вас стоїть колонка або бойлер тоді - 3,6 кубометра холодної, пояснює журналістка.
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«Газ субсидується в залежності від того, для якої мети він використовується. Якщо в приміщенні використовується тільки газова плита і є гаряча вода, то це 3,3 кубометра на людину. Якщо гарячої води немає - 5,4 кубометра на людину. Додатковий обсяг дається на підігрів води на плиті. Якщо в квартирі на газі працюють плита і колонка для підігріву води - 10,5 кубометра на людину», - розповіла Завальнюк.
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