В своем блоге «Правки Полякова» депутат Антон Поляков рассказал о предложенных депутатами изменениях в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», который усложнит процедуру получения статуса УБД за участие в АТО для добровольцев.

«Недавно ко мне обратились со Всеукраинской Общественной Организации «Объединение добровольцев» с просьбой отстоять их интересы. Много лет они не имели никакого статуса со стороны государства. Они не получали зарплату за участие в боевых действиях. Чтобы получить элементарное удостоверение, приходится побегать и не мало. Именно по этой причине с 2020 года в министерстве ветеранов получили документы только 1000 добровольцев, а в областных советах – до 5000 человек», - рассказал Поляков.

По словам политика, вместо того, чтобы упростить оформление документов, наши депутаты вынесли на рассмотрение изменения в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которые еще больше усложняют порядок получения статуса УБД добровольцами. В частности, законопроект предусматривает требования уточнять время прибывания в АТО, доказать, что солдат находился на территории АТО не меньше 30 дней в течении 180 дней и другие.

Также, говорит Поляков, предлагают «рассортировать на Героев Украины и полных кавалеров ордена Богдана Хмельницкого лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной и разделить добровольцев на категории по инвалидности: тех, кто получил вследствие заболеваний, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, и тех, кто получил вследствие войны.

«Вот объясните мне, для чего, что это меняет? В итоге законопроект ухудшит шансы для добровольцев, приблизив их к нулю, хотя должен был по идеи быть направленный на улучшение положения защитников Украины. Предложенные в проекте изменения в процедуры получения статуса УВД за участие в АТО на практике вообще могут сделать невозможным получение последними этого статуса», - говорит Поляков.

Он отметил, что по новым правилам необходимо свидетельство или заявление даже не непосредственного командира добровольца, а командира подразделения, который в свою очередь может и не помнить, или не знать всех добровольцев, участвовавших в АТО вместе с бойцами его подразделения. Также, по его словам, этот законопроект может привести к началу массовых проверок.

«В конце концов это все нарушает один из важнейших и фундаментальных принципов права - принципа справедливости. Мы будем отстаивать права добровольцев», - заявил Поляков.

Напомним, ранее Поляков заявил, что Украину заставили выплачивать долги Судана.

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