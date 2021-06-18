Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони, генерал-майор Сергій Кривонос в інтерв'ю виданню «Український тиждень» розповів про функції та завдання територіальної оборони.

«Останнім часом, за місяць квітень і березень, коли росіяни посилено маршували и брязкали зброєю вздовж наших кордонів, ми побачили, що з боку центральної влади і з боку органів місцевого самоврядування не було жодних дій, аби перевірити спроможність системи територіальної оборони. Ці збори, які проводили, суто військові – ефекту не дають, бо одні військові не вирішать проблеми, вони не покриють ті площі, і вони навіть не знають, які об’єкти треба захищати, і хто їх буде захищати», - каже експерт.

На його думку, в ці тренування потрібно було задіяти органи місцевої влади і показати кожному громадянину, що йому робити в разі небезпеки.

«Візьмемо найбільше місто – Київ. Чи було проведено хоч одне тренування з територіальної оборони? Показали громадянам, що в разі загострення ситуації, де знаходяться бомбосховища і хто перевірив ті бомбосховища? Тому що якщо пів району побіжить в одне бомбосховище – буде біда. Людей в паніці задавлять більше, ніж принесе шкоди найбільша бомба», - сказав Кривонос.

Він зазначив, що у законопроєкті про територіальну оборону врахований досвід мобілізації в 2014 році, досвід війни, досвід створення великих військових організмів. Генерал-майор вважає, що це дозволить уникнути багатьох помилок при формуванні тероборони.

«Не треба військовим тягнути на себе ковдру. По їхній позиції, територіальною обороною в області буде керувати командир бригади. Але, на жаль, досвід показує, що командир бригади не в спромозі впоратися з таким завданням. Дай Бог йому з бригадою розібратися! Нехай комбриг займається своїми підрозділами, а системою територіальної оборони як системою кризового реагування повинні займатися всі ті, хто проживають: представники від всіх силових структур, представники від військових, заступник губернатора чи заступник керівника району… І це дає ефект», - резюмував експерт.

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