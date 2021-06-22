Как станут складываться в будущем взаимоотношения науки и религии? Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает футуролог Алексей Толкачёв.

«Наука и религия постоянно проникают друг в друга. Люди заходят в церковь и молятся, но при этом не выключают мобильные телефоны. В церковь приходят не те люди, которые только что вылезли из пещеры и не знают, что такое мобильная связь. Многие учёные верят, что все правила в мире кем-то заданы, а наша задача – познать их.

Тем более что в будущем сохранит свою актуальность вопрос о смысле жизни. Зачем мы живём? Когда-то мы жили для того, чтобы прокормить свой род, оставить потомство и сдохнуть в тридцать лет, потому что медицины не было. Но сейчас мы живём по 80-90 лет, нам не нужно стирать руками, у нас появляется довольно много свободного времени. А дальше произойдёт очередная технологическая революция, с рабочих мест нас вытеснят роботы – и свободного времени станет ещё больше. Тогда ключевым вопросом цивилизации станет: зачем мы живём?», - считает футуролог.

По его мнению, религией будущего станет своего рода философское учение.

«Я уверен, что новое учение должно быть научным, и при этом объяснять, для чего человек живёт и каково его предназначение. Здесь религия и наука будут идти рука об руку», - прогнозирует Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он призвал украинское общество принять свои психологические травмы и исцелиться от них.

Также Толкачёв заявил, что украинский народ должен понять: что именно он способен дать миру?