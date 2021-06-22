Какую роль играет в нашем обществе противопоставление украинского и русского языков? Своё мнение по этому поводу в программе «БДСМ» с Алексеем Толкачёвым высказывает урбанист, общественный деятель и писатель Дмитрий Данченко.

«Те, кто хочет расколоть наше общество, ставят людей перед выбором: ты говоришь либо по-украински, либо по-русски. Ты либо за Зеленского, либо за Порошенко. Нам пытаются навязать дуальность, но на самом деле мир не дуален. Он не сводится к выбору «либо-либо», он гораздо более многообразный. Если ты знаешь пять языков, то понимаешь: нет разницы, на каком языке выражать свою мысль. Такие люди мыслят не словами, а мыслеформами, и у них нет потребности в дуальности», - считает гость программы.

Также он рассказал о том, каким видит будущее Украины.

«Нужно верить в себя и активно культивировать в себе всё хорошее и доброе. На самом деле его в людях очень много. Я и сам перенёс эти болезни нелюбви к себе, но мой опыт в эмиграции показал: наш народ может гордиться очень многим. Украинцы – очень креативные люди (даже если сами не верят в свою креативность), у нас высокая культура труда, особенно если сравнивать её со средиземноморской склонностью откладывать всё на завтра-послезавтра. У нас очень много положительных качеств, которые Украина должна предъявить миру в качестве своей «изюминки». Давайте верить в эту «изюминку» и культивировать её», - призывает Дмитрий Данченко.

Ранее, как сообщает Politeka, архитектор Алексей Степанов заявлял, что главная проблема Украины – это не языковый вопрос, а коррупция.

Также поэт Юрий Рыбчинский призвал украинцев не искать врагов своей культуры, а создавать условия для её развития.