Председатель Ассамблеи Национальностей Украины и объединенного конгресса азербайджанцев, экс-сопредседатель республиканского культурного центра тюркоязычных народов Ровшан Тагиев рассказал, как прошел круглый стол в Донецке. В программе Сергея Дойко «Личность» он сказал, что местные общины обвинили центральную украинскую власть в сдаче Донбасса сепаратистам.

Гость программы отмечает, что до круглого стола ему сообщили об опасности и неконтролируемости ситуации в Донецке, но мероприятие все же провели.

Он сообщает, что со всей Донецкой области удалось собрать к круглому столу представителей из 9 городов: это были люди разных конфессий, национальностей, а также лидеры металлургов и шахтеров. Тагиев рассказывает, что они учитывали их мнение и говорили в частности о том, что нельзя позволить сепаратистам перетащить к себе представителей разных национальностей. «Мы услышали определенные сигналы, которые говорили о том, что идет недостаточная работа из Центра по предотвращению событий, которые, к сожалению, случились», - сообщает эксперт.

По его словам, одна женщина во время круглого стола выразила возмущение по поводу действий Киева: он их сдает. «Я пытался объяснить, что конфликт нужно решать в мирном русле. Эта женщина мне в жесткой форме сказала: "Вы разговариваете, как киевская власть! Зачем вы сюда приехали?!"», - рассказывает Тагиев. Как сообщает эксперт, все, кто принимал участие в круглом столе, высказали свои соображения в резолютивной части и отправили ее в СБУ, МВД, СНБО, прокуратуру и премьер-министру, требуя от всего Донбасса нормализовать общественно-политическую ситуацию.

Тагиев отмечает, что они вернулись 30 апреля, но, поскольку 1 и 2 мае государственные выходные, то к резолюции, очевидно, взялись аж 3-4 мая, а через десять дней на него совершили покушение. «Я был ранен, перенес три операции. Однозначно моя общественная деятельность была причиной того, что в меня стреляли», - убежден эксперт. Он также выражает свое удивление из-за того, что виновных до сих пор не нашли.

Напоминаем, Тагиев заявил, что будет продолжать заниматься активной общественной деятельностью.

Ранее Politeka сообщала о том, что Тагиев рассказал, как общественные лидеры боролись с сепаратизмом на Донбассе.