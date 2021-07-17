Агросектор является третьим по выбросам среди основных секторов экономики Украины и занимает одну из ключевых позиций в экономике Украины, обеспечивая 9% ВВП, 18% занятости субъектов хозяйствования и 6% налоговых поступлений. Об этом говорится в презентации Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) и Центра экономического восстановления (ЦЕВ), пишет Аgropolit.com.

Отмечается, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщает о 50% уменьшения выбросов СО2 от сельского хозяйства с 1990 по 2019 год. Нынешний показатель выбросов эквивалента СО2 составляет 42,5 млн тонн.

По результатам моделирования экспертов ЦЕВ было выявлено, что внедрение инициатив НЕС 2030 и ряда сопутствующих стратегических документов в секторе

сельского хозяйства увеличивать факторы, влияющие на выбросы парниковых газов: CO2-экв: +1.5% / год; CO2: +0.2% / год; CH4: + 1.0% / год; N2O: +1.7% / год. Такие темпы роста в Базовом сценарии увеличат выбросы эквивалента СО2 в 2030 году до 52 млн тонн. (+19% к 2020 году).

Украинская ассоциация бизнеса и Центр экономического восстановления предлагают следующие инициативы по сокращению выбросов парниковых газов в агросекторе:

Базовый сценарий. Ключевыми инициативами является завершение реформы Открытия рынка земли, модернизация мелиоративных систем на 1.2 млн га и увеличение к 2030 году объемов государственной поддержки с/х производителей.

Ключевыми инициативами является завершение реформы Открытия рынка земли, модернизация мелиоративных систем на 1.2 млн га и увеличение к 2030 году объемов государственной поддержки с/х производителей. Консервативный сценарий. Консервативный сценарий предполагает инвестиции во внедрение технологий минимальной обработки почвы на 50% пригодных земель, что сократит эмиссию от обработки почв и использования форм удобрений с медленным или контролируемым высвобождением или ингибиторов нитрификации, а также улучшения рациона кормов отрасли животноводства для уменьшения выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте от кишечного брожения.

Консервативный сценарий предполагает инвестиции во внедрение технологий минимальной обработки почвы на 50% пригодных земель, что сократит эмиссию от обработки почв и использования форм удобрений с медленным или контролируемым высвобождением или ингибиторов нитрификации, а также улучшения рациона кормов отрасли животноводства для уменьшения выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте от кишечного брожения. Оптимистичный сценарий. Сценарий предусматривает внедрение инициатив в консервативном, однако на большем масштабе в растениеводстве и лучшем (+10% к стоимости) рационе в животноводстве.

Отмечается, что финансирование обоих Сценариев в своем большинстве станет нагрузкой для фермеров и аграриев, поэтому инструменты государственной поддержки для стимулирования их внедрения должны быть пересмотрены и дополнены.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) и Центр экономического восстановления (ЦЕВ) от имени украинского бизнеса предоставили Денису Шмигалю, Премьер-министру Украины и соответствующим Министерствам «Отчет по определению Второго Национального определенного взноса (НСП-2) Украины в Парижской климатического соглашения» и подготовили предложения к проекту НСП-2 с использованием Международной методики и актуальных показателей отраслей.

Начиная с апреля 2021 года ЦЕВ и UBTA проводили расчеты объемов выбросов парниковых газов в Украине до 2030 года на основе Национальной экономической стратегии 2030 (НЕС-2030) и разрабатывали три сценария выбросов парниковых газов в разрезе различных секторов экономики. К расчетам были привлечены ключевые отраслевые объединения и бизнес-ассоциации, а также ведущие эксперты.