Что сегодня могут сделать мужчины, чтобы произвести приятное впечатление? И в чем суть успеха вообще? На эти вопросы ответил мастер парикмахерского искусства Вячеслав Дюденко в программе Сергея Дойко «Личность».

Как говорит Дюденко, право быть личностью нужно еще отвоевать у общества, освободившись от стереотипов и традиций. «Тогда общество понимает, что ты сильный, и дает тебе возможность самореализоваться», - подчеркивает он. По мнению стилиста, без этого успеха не достичь.

Он объясняет, что человек может сталкиваться с препятствия, может терпеть неудачи, учиться на ошибках, но главное - реализовать себя и воплотить собственные мечты. «Если ты самореализуешься – ты всегда волей-неволей выруливаешь в любых штормах», - убежден Дюденко. Также эксперт отмечает, что важно найти путь взаимопонимания с собой.

По его мнению, в современном мире мужчина может произвести приятное впечатление тем, что отвечает своим представлениям и словам о самом себе. «Дефицит – это когда есть соответствие мужчины тому, что он из себя нарисовал в интернете. Он себя представил определенным героем, а потом на поверку оказывается, что не всегда это соответствует действительности», - объясняет Дюденко. Зато соответствие себе, говорит он, уже многое значит.

С другой стороны, стилист сомневается в том, что естественность подходит абсолютно всем. Он утверждает, что мы сами можем выбирать модель собственного поведения. «Многие за естественностью могут прятать какую-то там трусость и, возможно, свой невысокий материальный уровень», - рассуждает мастер.

О деньгах Дюденко говорит так: это важно, это необходимый элемент успеха, но не единственный и не первоочередной. Чтобы не быть голословным, он рассказывает о своей шкале приоритетности: «На первом месте моральная независимость, на втором физическая, а на третьем – материальная». Сам мастер даже не называет себя бизнесменом, поскольку первоочередной целью всегда была самореализация в творческом плане.

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