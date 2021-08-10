По словам специалиста, 11 августа в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода.

"В большинстве областей Украины ожидается +27+32 градуса, в западных областях +23+28 градусов. На востоке, юге + 28 + 34 градуса", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, а кратковременные дожди могут пройти лишь на Прикарпатье, в Крыму и в Запорожье.

Осадков 11 августа жителям столицы ожидать не стоит - в Киеве воздух прогреется до 30 градусов выше ноля.