Осадки покинут Украину в ближайшие дни
Как передает Politeka.net, прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 11 августа в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода.
"В большинстве областей Украины ожидается +27+32 градуса, в западных областях +23+28 градусов. На востоке, юге + 28 + 34 градуса", - сообщила Диденко.
Синоптик отметила, что горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, а кратковременные дожди могут пройти лишь на Прикарпатье, в Крыму и в Запорожье.
Осадков 11 августа жителям столицы ожидать не стоит - в Киеве воздух прогреется до 30 градусов выше ноля.
Стоит отметить, что согласно данным украинского гидрометцентра, в четверг и пятницу дожди с грозами ожидаются в восточных и южных регионах страны.
На остальной территории страны без осадков.
Также синоптики предупреждают, что 11 августа в восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, грозовые дожди затаятся, дав украинцам день передохнуть: какой будет погода в начале недели.
Как сообщала Politeka, украинские курорты ушли под воду, стихия обрушила весь гнев на регион.
Также Politeka писала, что после града непогода ударит по Украине с новой силой, важное предупреждение.
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