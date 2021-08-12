В Запорожской области отдыхающие до сих пор жалуются на нашествие медуз
Об этом сообщает местное издание 0619.com.ua
По словам отдыхающих, возле баз отдыха побережье как-то чистят от медуз.
Морских обитателей вывозят тысячами .А вот на диких пляжах их никто не убирает, поэтому вонь стоит ужасная.
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К слову, на одном из курортов Херсонской области заметили крайне опасного хищника
2-метрового крокодила заметили на Арабатской стрелки в озере, он как раз доедал свою жертву - утку.
Об этом узнали местные власти и оградили водоем.
Как крокодил попал в озеро в Херсонской области - выясняют правоохранители.
Одной из версий является побег из частного зоопарка или же из Ялтинского. Во втором около месяца назад был потоп и часть зоопарка смыло в море.
Кроме того, на Арабатской стрелке есть зоопарк.
Известно, что пока местные власти решали, как выловить крокодила - он погиб.
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