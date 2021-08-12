Их не торопятся убирать

В Запорожской области отдыхающие до сих пор жалуются на нашествие медуз

Об этом сообщает местное издание 0619.com.ua

По словам отдыхающих, возле баз отдыха побережье как-то чистят от медуз.

Морских обитателей вывозят тысячами .А вот на диких пляжах их никто не убирает, поэтому вонь стоит ужасная.

На Молочном лимане в воде полно маленьких рыбок, малек пеленгаса буквально кишит на мелководье.

К слову, на одном из курортов Херсонской области заметили крайне опасного хищника

2-метрового крокодила заметили на Арабатской стрелки в озере, он как раз доедал свою жертву - утку.

Об этом узнали местные власти и оградили водоем.

Как крокодил попал в озеро в Херсонской области - выясняют правоохранители.

Одной из версий является побег из частного зоопарка или же из Ялтинского. Во втором около месяца назад был потоп и часть зоопарка смыло в море.

Кроме того, на Арабатской стрелке есть зоопарк.

Известно, что пока местные власти решали, как выловить крокодила - он погиб.

Напомним, Днепр кишит медузами, аномалия разгадана: "Когда жалят - впрыскивают..."

Как сообщала Politeka, нашествие блох и медуз превратили отдых на Азовском море в ад, кадры: "Кусают и жалят"

Также Politeka сообщала, на популярном украинском курорте медуз вывозят прицепами, видео: "Расчищают пляж"