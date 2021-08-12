В Госстате выяснили, что оптовые цены промышленной продукции за год выросли на целых 42,2%.

В Украине оптовые цены на промышленную продукцию выросли на 42,2% за год.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Оптовые цены в 2021 году в Госстате сравнили с таковыми в аналогичный период 2020 года. Выяснились, что в Украине подорожали сахар, молочка, мясо и хлеб. В среднем продукты в нашей стране подорожали на 33,9%. Что касается экспортных позиций, там ценник вырос на 75,1%.

Цены табачных изделий, напитков и пищевых продуктов продемонстрировали рост в 29,2%. По экспортным расценкам повышение наблюдается на 60,3%, по ценам внутри страны на 19,9%. Больше всего подорожал сахар. Средний рост цены на этот продукт достиг 77,7% для экспорта и 86,6% внутри страны.

При этом в конце года подъем потребительских цен должен замедлится до 9,6%, против текущих 10,2. Об этом сообщают эксперты. По их прогнозам, второе полугодие 2022 года продемонстрирует возврат к показателю роста в 5%. Такое улучшение экономического положение станет возможным благодаря новому урожаю. К указанному моменту он должен поступить на рынок.

Также эксперты ожидают стабилизации благодаря корректировки мировых цен. Она должна затронуть продовольствие и энергоносители.

Ранее в Госстате сообщали об исчезновении среднего класса. К нему себя относит лишь каждый сотый житель нашей страны. Оставшаяся часть граждан называет свое положение бедственным или «ниже среднего». По данным социологов, при сравнении с принятыми в Европе критериями, к среднему классу в нашей стране следует относить от 10 до 15% граждан.

Ранее сообщалось, что цены на базовые продукты за границей показали украинцам

Также, украинцев ждет очередное подорожание на незаменимую услугу

Politeka рассказывала, что подсолнечное масло в Украине дороже, чем в Европе