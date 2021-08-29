В Министерстве образования опубликовали график каникул на 2021-2022 учебный год
Как передает Politeka.net со ссылкой на «РБК-Украина», в профильном ведомстве ежегодно составляют приблизительный график, который носит рекомендационный характер. Впрочем, большая часть школ устанавливает именно те даты, которые рекомендуют в ведомстве.
Как известно, в Минобразования разрешили школам самостоятельно корректировать график обучения. Особенно, учитывая тот факт, что эпидемиологическая ситуация в стране вносит свои коррективы в образовательный процесс.
Согласно графику, каникулы в новом учебном году будут с 25 по 31 октября, с 25 декабря по 9 января и с 28 марта по 3 апреля. А вот летние каникулы традиционно начнутся 1 июня и продлятся три полных месяца. Кроме этого, школы, как и все бюджетные организации, будут отдыхать во время всеукраинских праздников.
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Добавим, что переход на дистанционное обучение возможен, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится.
Напомним, что школьникам в Украине будут выдавать электронные свидетельства: что нужно знать.
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