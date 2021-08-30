Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 1 сентября дождливая погода ожидается по всей Украине.
Об этом она написала в Facebook.
«1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части», - отметила Диденко.
По ее словам, сухо будет на юге и востоке. Синоптик предупредила, что ощутимо похолодает в Украине 2 сентября. Наталья Диденко спрогнозировала и погоду, которая ожидает украинцев в последний день лета.
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По ее словам, 31 августа дожди задержатся в некоторых западных областях, на Сумщине и на востоке. Синоптик добавила, что на остальной территории Украины в последний день лета будут солнечные прояснения из-за антициклона.
На западе Украины 31 августа прогнозируют от 17 до 22 градусов. От 19 до 24 градусов будет на севере. В большей части центральных областей Украины, на юге и востоке ожидается температура в пределах от 23 до 28 градусов.
В Украине сентябрь должен практически удержаться в пределах своей климатической нормы. Средняя месячная температура должна составлять от 14 до 18 градусов. В Карпатах будет от 11 до 12 градусов. Обычно в сентябре средняя температура составляет от 13 до 17 градусов. Количество осадков в сентябре ожидается в пределах от 34 до 70 мм.
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