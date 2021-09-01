Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что ждет украинцев, живущих в домах, срок эксплуатации которых подходит к концу. По ее словам, наиболее вероятный вариант – это снос хрущевок и старых домов и переселение их жителей.

«Необходимость перестройки, или хотя бы капитального ремонта хрущевок назрела уже давно. Их срок эксплуатации, как говорят эксперты, составляет около 40-50 лет. То есть, уже сейчас обновления требуют дома, построенные до 1970 года. При этом срок эксплуатации домов 50-60-х годов завершился десять лет назад, а довоенных зданий — еще раньше», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что, хотя в Украине закон о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда действует еще с 2006 года, масштабная реконструкция так и не началась. По словам Завальнюк, в Минрегионе объясняют это так: есть ряд требований, которые на практике невозможно реализовать.

Однако, отмечает журналистка, в действительности проблема глубже: даже если исправить все недостатки законодательства, без стимулов для инвестора и гарантий для жителей домов, реконструкции не будет.

«Законопроект Минрегиона прошел общественные слушания. Там согласовали механизм расселения жителей и определили ответственных за проект. Демонтаж хрущевок будут проводить только после того, как расселят жителей квартир в новостройки. Жилье будет не временным, а сразу — новые квартиры», - заявила Завальнюк.

Журналистка объяснила, что решение о сносе домов будут принимать местные власти после разработки плана реконструкции квартала и письменного согласия собственников квартир о переезде.

«Планируют снести больше 30 тысяч хрущевок. Процесс обновления жилищного фонда в Украине должен запустить законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья, в котором содержится ряд нововведений», - рассказала Завальнюк.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что завершается реформа управления многоквартирными домами.

Politeka также сообщала, что Киричук заявил, что в Киеве очень много проблем с жилыми домами, потому что жилой фонд устаревает.



