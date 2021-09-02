Систему электронных больничных в Украине должны были запустить с 1 сентября, но нововведение пришлось перенести
Многие врачи не разобрались, как оформлять документацию по-новому, поэтому переход отложили на месяц – до 1 октября, пишут «Факты».
За дополнительный месяц медработники должны научиться оформлять электронные больничные на портале Пенсионного фонда. К базе будет иметь доступ также Фонд социального страхования и работодатели.
Планируется, что с 1 октября больничные будут открываться, продлеваться и закрываться онлайн. Закрытие больничного будет проходить без посещения медучреждения. Также не нужно будет ставить мокрую печать на листе нетрудоспособности.
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Изменения затронут также оформление отпуска по беременности и родам и декретных выплат. Планируется полностью отказаться от бумажных справок. Безработным женщинам, студенткам, женщинам, зарегистрированным как ФЛП, нужно будет при оформлении пособия по беременности и родам указывать номер своего электронного больничного в е-системе здравоохранения.
Напомним, в Минздраве сообщили о проблемах с электронными больничными: обращение к украинцам.
Как сообщала Politeka, ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.
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