В Украине откладывают время запуска системы цифровых больничных, ссылаясь на то, что ее успели освоить не все врачи.

Об этом сообщил Роман Борщ, пресс-секретарь Минздрава, передает Суспільне.

«Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но есть отдельные ведомственные больницы в глубинках, которым нужно чуть больше времени», - отметил Борщ.

По его словам, в Минздраве сейчас готовят приказ, который позволит отложить введение новой системы на октябрь. Представитель Министерства охраны здоровья рассказал, что сейчас в Украине около двух тысяч заведений способны осуществить переход на новую систему. Всего в стране действует 3 тысячи заведений, в которых можно получить больничный, подтвердив нетрудоспособность.

По предварительной информации, у части врачей, которые готовы к переходу отсутствует доступ к необходимым коммуникациям. Получить больничный в электронной форме гражданин Украины в большинстве случаев может уже сегодня. При этом на некоторое время сохраняется возможность выдачи его бумажной версии.

В нашей стране уже действует Электронная система здравоохранения. Чтобы в определенной больнице врач мог выдать посетителю электронный больничный, заведение должно быть подключено к указанной системе.

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