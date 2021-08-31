За последние две недели случилась вспышка болезни COVID-19
В частности, вспышка коронавируса произошла в Черновицкой области в одной из территориальных общин.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
Наталья Гусак рассказала, что ситуация с коронавирусом на Буковине ухудшается. Она отметила, что в областной детской больнице с подозрением и с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 36 детей. Также от коронавируса в области вакцинировалось 329 несовершеннолетних.
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При этом она говорит, что за последние две недели случилась вспышка болезни COVID-19 в одном из детсадов в территориальной общине области. Десятки детей заразились. Там принимаются все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни. Тяжелого течения заболеваемости нету.
Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 31 августа, в Украине официально подтверждено 2 286 296 случаев коронавирусной инфекции.
Обнаружено за прошедшие сутки 1356 заболевших, из них 75 – дети. Госпитализировали 470 пациентов.
Напомним, что в Харьковской области от ковида скончались десятки врачей.
Как сообщала Politeka, сколько жизней унес вирус за сутки.
Также Politeka писала, что в Украине могут отменить масочный режим.