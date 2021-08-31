За последние две недели случилась вспышка болезни COVID-19

В частности, вспышка коронавируса произошла в Черновицкой области в одной из территориальных общин.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

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Наталья Гусак рассказала, что ситуация с коронавирусом на Буковине ухудшается. Она отметила, что в областной детской больнице с подозрением и с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 36 детей. Также от коронавируса в области вакцинировалось 329 несовершеннолетних.

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При этом она говорит, что за последние две недели случилась вспышка болезни COVID-19 в одном из детсадов в территориальной общине области. Десятки детей заразились. Там принимаются все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни. Тяжелого течения заболеваемости нету.

коронавирус, ковид

Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 31 августа, в Украине официально подтверждено 2 286 296 случаев коронавирусной инфекции.

Обнаружено за прошедшие сутки 1356 заболевших, из них 75 – дети. Госпитализировали 470 пациентов.

Напомним, что в Харьковской области от ковида скончались десятки врачей.

Как сообщала Politeka, сколько жизней унес вирус за сутки.

Также Politeka писала, что в Украине могут отменить масочный режим.