Частные и государственные шахты работают на максимуме для обеспечения нужд генерирующих компаний в уголь
Об этом
«Сами шахтеры делают все возможное для увеличения объема добычи. А среди главных причин невыполнения плановых показателей-перманентные вынужденные остановки госшахт из-за их обесточивания за долги перед электропоставщиками. Понятно, что отнюдь не способствует ударной работе хроническая задолженность по зарплате – голодным много угля не «нарубаєш», для этого силы нужны», - сообщил нардеп.
Он отметил, что сложную ситуацию с углем сейчас пытаются использовать в своих интересах лоббисты импорта электроэнергии из России и Беларуси.
"Мощностей электростанций отечественной энергосистемы достаточно, чтобы не импортировать электрическую энергию: 54 ГВт установленной мощности по сравнению с 20 ГВт которые страна требует в самые лютые морозы. Только было бы желание эти мощности обеспечить", - подчеркнул нардеп.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Найдено тело известного актера, что известно о трагедии на данный момент: "Не было вестей два дня"
Эктор Хименес-Браво, попрощавшись, покинул Украину: "Я очень-очень устал"
"Молодой Скрябин!": участник Співають всі заставил Могилевскую, Приходько, Матвиенко и других аплодировать стоя
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.