Частные и государственные шахты работают на максимуме для обеспечения нужд генерирующих компаний в уголь

Об этом заявил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Сами шахтеры делают все возможное для увеличения объема добычи. А среди главных причин невыполнения плановых показателей-перманентные вынужденные остановки госшахт из-за их обесточивания за долги перед электропоставщиками. Понятно, что отнюдь не способствует ударной работе хроническая задолженность по зарплате – голодным много угля не «нарубаєш», для этого силы нужны», - сообщил нардеп.

Он отметил, что сложную ситуацию с углем сейчас пытаются использовать в своих интересах лоббисты импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Мощностей электростанций отечественной энергосистемы достаточно, чтобы не импортировать электрическую энергию: 54 ГВт установленной мощности по сравнению с 20 ГВт которые страна требует в самые лютые морозы. Только было бы желание эти мощности обеспечить", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.