В Украине растут задолженности по невыплатам зарплат, с чем собирается бороться Министерство экономики Украины
Долги по зарплатам в Украине растут, только в июне они составляли 3,4 млрд гривен. С такой ситуацией планирует бороться Министерство экономики Украины.
В частности в проекте заработной реформы предлагается дать право сотрудникам (с исключениями) не приходить на работу, если зарплату задержали на 15 календарных дней и больше.
Так, предлагается исключить норму о ежегодной индексации зарплаты, а вместо этого в Кодекс законов о труде хотят внести новый закон - если зарплату задержали на полмесяца, то сотрудник может не приходить на работу, предупредив за два дня работодателя. Никаких наказаний за прогулы закон не допускает.
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Исключения составляют только периоды чрезвычайного или военного положения, и некоторые профессии: госслужащие, военные, силовики, судьи и прокуроры.
Кроме того, в проекте предлагают ужесточить статью уголовного кодекса об ответственности за невыплату зарплаты. Сейчас суммы штрафов составляют от 500 до 1000 необлагаемых минимумов, а по-новому - от 6800 до 13600 гривен за каждого сотрудника, который остался без зарплаты. Если же деньги на зарплату ушли на другие цели, то штраф - от 13600 до 20400 грн.
За задержку зарплат на 15 и более дней сотруднику заплатят не только заработанные средства, но и пеню, размер которой будет зависеть от учетной ставки НБУ и от индекса инфляции.
Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение, а после согласований и правок он отправится в Верховную Раду.
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