В Украине растут задолженности по невыплатам зарплат, с чем собирается бороться Министерство экономики Украины

Долги по зарплатам в Украине растут, только в июне они составляли 3,4 млрд гривен. С такой ситуацией планирует бороться Министерство экономики Украины.

В частности в проекте заработной реформы предлагается дать право сотрудникам (с исключениями) не приходить на работу, если зарплату задержали на 15 календарных дней и больше.

Так, предлагается исключить норму о ежегодной индексации зарплаты, а вместо этого в Кодекс законов о труде хотят внести новый закон - если зарплату задержали на полмесяца, то сотрудник может не приходить на работу, предупредив за два дня работодателя. Никаких наказаний за прогулы закон не допускает.

Исключения составляют только периоды чрезвычайного или военного положения, и некоторые профессии: госслужащие, военные, силовики, судьи и прокуроры.

Кроме того, в проекте предлагают ужесточить статью уголовного кодекса об ответственности за невыплату зарплаты. Сейчас суммы штрафов составляют от 500 до 1000 необлагаемых минимумов, а по-новому - от 6800 до 13600 гривен за каждого сотрудника, который остался без зарплаты. Если же деньги на зарплату ушли на другие цели, то штраф - от 13600 до 20400 грн.

За задержку зарплат на 15 и более дней сотруднику заплатят не только заработанные средства, но и пеню, размер которой будет зависеть от учетной ставки НБУ и от индекса инфляции.

Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение, а после согласований и правок он отправится в Верховную Раду.

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