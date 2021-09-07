Уже в начале следующего месяца украинских пенсионеров ждет повышение выплат

Оно затронет почти миллион украинцев, сообщают в Минсоцполитики. Пересмотр размера пенсий с 1 октября ждет пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет. Они получат надбавку в размере 400 гривен. Минимальная пенсия для украинцев, достигших необходимого трудового стажа (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин), будет повышена до 2500 гривен.

Пересмотр размера этих выплат должен был состояться в июле этого года, однако его перенесли.

Следующий этап повышения пенсий должен состояться 1 декабря. Так, на фоне роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума пенсия для украинцев старше 65 лет, заработавших необходимый стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), должна быть повышено до 2600 гривен. При этом размер минимальной пенсии составит 1934 гривны.

В Минсоцполитики уже составили план повышения пенсий на 2022 год. Он предусматривает четыре этапа – с 1 января, 1 марта, 1 июля и 1 октября.

Кроме того, в ведомстве предложили со следующего года включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в категорию пожилых граждан, которым положены ежемесячные доплаты.

Напомним, для пенсионеров готовят "5 уровней защиты".

Как сообщала Politeka, пенсии в Украине будут назначать по-новому, суммы резко выросли.

Также Politeka писала, что введение новой пенсионной реформы, что изменится для украинцев.