В Египте не признали бумажные сертификаты украинских туристов, а электронные пограничная служба не могла отсканировать.

Об этом сообщает Turprofi.

Сейчас вакцинированных украинцев готовы принять многие страны, благодаря приложению «Дия» и доступному там COVID-сертификату. Однако у людей, которые решили посетить Египет с этим возникают проблемы. Если украинцы все же не откажутся от поездки в эту страну, им предстоит сделать тест ПЦР. По данным туристических операторов, украинские сертификаты не признают египетские пограничники. Дело в том, что на бумажных сертификатах украинцев нет специального QR-кода.

Что касается приложения «Дия», из-за того, в аппаратуре произошел сбой, сотрудники местной пограничной службы, не имеют возможности считать, находящийся там код. Однако попасть в страну можно, позаботившись о тесте ПЦР. Кроме того, можно попробовать решить это проблему, предъявив распечатанный документ, подтверждающий прохождение вакцинации. При этом на нем должен присутствовать QR-код.

В посольстве Египта в Украине сообщил, что помимо QR-кода на документе должны находиться соответствующие печати и подписи. В посольстве добавили, что взаимное согласование между Украиной и Египтом сертификатов вакцинации пока не закончили.

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