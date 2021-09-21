Украинцев предлагают лишить выходных на 8 марта и 1 мая

О новой инициативе Украинского института нацпамяти рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.

Так, сообщается, что в Институте создали проект закона, который предлагает сделать рабочими днями такие традиционные праздники, как Международный день борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая). Если это случится, вместо одиннадцати праздничных дней в Украине останется девять.

Впрочем, в Институте нацпамяти решили сначала вынести разработанный законопроект на общественное обсуждение. По его итогам в документ могут внести изменения. Только после этого его передадут на рассмотрение Верховной Рады.

В Минкульте уточнили, что если государственный праздник будет совпадать с выходным, нерабочий день переноситься не будет. Исключением из этого правила хотят сделать Пасху, День Святой Троицы, Новый год и Рождество (как католическое, так и православное).

Также законопроект предусматривает разделение особых дат на семь категорий: государственный праздник, день траура, скорбный день, международный день, памятная дата, профессиональный праздник и традиционный праздник.

В соответствии с этой системой 8 марта и 1 мая относятся к международным дням.

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