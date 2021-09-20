В 2021 году 22 сентября наступит День осеннего равноденствия.

О приметах и значении этого дня сообщает Politeka.

Равноденствие произойдет в 22:20. Этот день принято называть днем силы. В 2021 г. эта дата составит в себе сразу семь цифр два. Именно с этого дня берет начало астрономическая осень. После этого дня солнце будет садиться раньше, а всходить позже.

Согласно приметам, в этот день нельзя выяснять отношения, ссориться и конфликтовать. Запрещено проявлять негатив и агрессию. Отказывать в помощи в этот день также нельзя. Под запретом остаются оформление ипотеки и кредитов, заем денег в долг. Гостей в этот день нельзя не принять, если они решат посетить хозяина.

В древние времена в этот день провожали лето и устраивали праздники урожая. Вскоре люди начинали готовиться к зиме. В западной традиции этот день назван Мабон. Он представляет собой символическое освобождение от ненужного и отжившего свой срок. Кроме того, в этот день было принято оказывать особое почтение ко всем членам семьи женского пола.

Благодаря гармонии между Луной и Солнцем этот день дарует стабильность в эмоциональном состоянии человека. Боль прошлого должна ослабеть либо покинуть людей, а апатия и стрессы уйти. 22 сентября, по приметам, идеально подходит для старта нового бизнеса.

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