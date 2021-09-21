В будущем 2022 году Пасху верующие в Украине смогут отметить в апреле.

Об этом сообщает Politeka.

Дата этого праздника в каждом следующем году меняется, в зависимости от лунно-солнечного календаря. Православную и католическую Пасху в будущем году отметят в разные дни – 24 и 17 апреля, соответственно.

Далее даты празднования православной Пасхи распределились следующим образом: 2023 год – 16 апреля, 2024 год – 5 мая, 2025 год – 20 апреля, 2026 год - 12 апреля, 2027 год – 2 мая, 2028 год –16 апреля, 2029 год – 8 апреля, 2030 год – 28 апреля. Отметим, что самая ранняя дата празднования Пасхи – 5 апреля, а наиболее поздней выступает 8 мая.

Отметим, что подготовка к празднованию Пасхи происходит на протяжении недели. Для каждого из предстоящих семи дней предусмотрены свои обычаи и занятия. В частности, порядок у себя дома принято наводить в Чистый Четверг. В этот же день хозяйки обычно пекут куличи. Приготовление писанок по традиции также выпадет на четверг. Наиболее строгий пост верующим предстоит пережить в день Страстной пятницы. В этот день запрещено пить алкоголь. Считается, что при нарушении этого запрета, человек пристраститься к нему до конца жизни. В субботу обычно просят о прощении близких и посещают службу в церкви.

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