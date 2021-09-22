Андрей Котельник, серебряный призер Олимпиады – 2000, поделился прогнозом на поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
«Джошуа и Усика объединяет то, что оба – олимпийские чемпионы, которые завоевали "золото" на Играх в Лондоне в 2012 году. если поединок Усик – Джошуа продлится все 12 раундов, то судейские записки будут в пользу британца», - отметил Котельник.
Он напомнил, что после ухода из любительского бокса, будущие противники выступали в своих категориях на протяжении долгого времени. Среди сильных сторон британского боксера Котельник назвал перевес в его физической мощи. При этом, олимпиец отметил, что у украинский боксер хорошо обучен и школа у него лучше.
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Андрей Котельник предположил, что поведение на ринге в британской столице у Александра Усика будет более раскованным. Олимпиец подчеркнул, что украинский боксер сейчас только находится на пути к покорению своих вершин в спорте, поэтому продемонстрировать умение ему может быть намного проще. Большую скованность комментатор предсказывает Энтони Джошуа, поскольку британцу есть, что терять. Энтони уже успел стать чемпионом и заполучить несколько поясов. Андрей Котельник подчеркнул, что до начала поединка, оценивает шансы соперников на победу, как равные. Он добавил, что планирует болеть за друга и своего земляка.
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