Певица Анжелика Варум заявила, что отказалась от поездок в Крым.

Об этом она сообщила в интервью Ирине Шихман.

"Я не могу поехать в Крым, иначе я попаду в чёрные списки и не приеду во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра 96 лет, ну когда-то её надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю", — заявила Варум.

Кроме того, Варум сравнила с сумасшедшим домом нынешние отношения между РФ и Украиной, также она считает эти народы похожими и родными.

Ранее сообщалось, что отец 52-летнего российского певца Леонида Агутина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

У 85-летнего Николая Петровича — тяжелая форма китайского вируса. Отец певца получил положительный тест, два последующих теста показали отсутствие вируса. Притом что все это время Агутин-старший чувствовал себя не очень.

Врачи подтвердили вирусную пневмонию и снова взяли мазок. Уровень насыщения крови кислородом опустился до 90%. Агутин входит в группу риска, сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние.

Напомним, Анжелика Варум потрясла новой внешностью: «Страшное восковое чудище без возраста», фото.

Также Politeka писала, что муж Анжелики Варум угодил в Украине в "чистилище".