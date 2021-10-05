Во вторник, 5 октября, народные депутаты проголосовали за отстстранение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Спикер не сможет вести заседания Рады в течение 2 дней. "За" проголосовали 240 нардепов, "против" – 95, "воздержались" – 14.

Отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний произошло из-за нарушения им Регламента во время согласительного совета 4 октября. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Более того, по его словам, "СН" инициировала отставку Разумкова. Голосование может произойти на этой пленарной неделе (с 5 по 8 октября). Позднее, было решено рассмотреть отзыв Разумкова 7 октября (поддержали 246 нардепов).

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк, в свою очередь, отметила, что по регламенту отстранение председателя может произойти в случае грубых или систематических нарушений регламента на пленарном заседании, а не на согласительном совете.

Уточним, Разумков является спикром ВР с 29 августа 2019 года. Также он был лидером партии "Слуга народа" с 27 мая по 10 ноября 2019.

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