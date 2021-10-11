Журналистка Катерина Котенкова рассказала о подготовке страны к новому отопительному сезону, а также объяснила, как действовать, если за неуплату коммунальных услуг отключают от электричества.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua .

По ее словам, в правительстве говорят, что страна готова к отопительному сезону на 90%, и как только средняя температура упадет до + 8 градусов по Цельсию, продержавшись на таком уровне не менее 3-х дней, местные органы власти должны дать команду на начало стабильного теплоснабжения. Также, добавила журналистка, этому должно поспособствовать то, что в газовых хранилищах Украины уже накоплено около 19 млрд кубометров голубого топлива и достаточно средств, чтобы закупить еще некоторые объемы газа, в случае возникновения такой потребности.

«Многие украинцы переживают, что за долги по коммуналки будут отключать свет. Да, это правда, будут. Долги потребителей только растут. При этом важно, что поставщик имеет право отключать должников от света даже в том случае, если они проживают в многоквартирных домах», - отметила Котенкова.

Она добавила, что в украинском законодательстве говорится, что отключать свет за неуплату украинцам можно только в том случае, если задолженность длится более одного месяца. В таком случае, рассказала журналистка, должнику присылается соответствующее предупреждение, и, если на него не последует никакой реакции, поставщик произведет отключение от услуги.

«Что делать? Первое и самое главное – это конечно же погасить задолженность в полном размере. Для этого нужно перечислить средства на счет компании-поставщика услуг. Далее необходимо обратиться к поставщику и получить счет на оплату повторного подключения услуги и, наконец, подать заявление на восстановление электроснабжения, к которому нужно добавить копию документов об оплате долга и услуг по подключению», - рассказала Котенкова.

Журналистка отметила, что стоимость повторного подключения может отличаться в зависимости от нескольких факторов, таких как, собственно, поставщик услуг, место расположение, особенностей электросетей и других.

Как сообщает Politeka, ранее он дал прогноз дальнейшего изменения жилищно-коммунальных тарифов.

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