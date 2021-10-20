С 21 октября в Украине, вступают в силу новые правила перевозок на время действия карантина — известно для какого транспорта надо COVID-сертификат, а куда пустят без него.

Как сообщает ТСН, детали рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что среди исключений, на которые не распространяется ограничение: общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.

С 21 октября работают новые правила. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Правила касаются межобластного железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта.

Стоит отметить, что если пассажир предъявит недостоверные документы или откажется показывать необходимый документ, поездная бригада должна оповестить правоохранительные органы.

Пассажиры в возрасте до 18 лет будут допускаться к поездке без предъявления COVID-документов. Однако у них обязательно должна быть защитная маска – для детей от 12 лет.

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Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

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