В следующем году некоторых пенсионеров ждут надбавки к выплатам, при этом также учитывается стаж украинца, и сам размер пенсий должен быть не меньше определенного размера.

В Кабмине 15 сентября приняли постановление «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем». В документе определили, кому ожидать надбавки.

Так, с 1 октября следующего года украинцам в возрасте от 70 до 75 лет установили надбавку в размере 300 гривен, однако это не коснется тех, кто получает более 10340,35 грн, пишет На Пенсии. А начиная с 2023 года указанная надбавка будет индексироваться.

Кроме того, у пенсионеров возрастом более 70 лет, со стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, общий размер пенсии с октября 2022-го будет не менее 3000 грн.

Если же стаж будет меньше, то доплата к выплатам устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся стажу исходя из указанного выше размера (3000 гривен), т.е., например, при 29 лет стажа у женщины - ее пенсия будет не менее 2900 грн.

В то же время размер пенсий украинцев в возрасте от 70 до 80 лет не должен быть ниже 2500 грн.

Также с 1 декабря 2022 года людям в возрасте менее 70 лет, при стаже от 35 лет у мужчин и от 30 - у женщин, общий размер пенсии не будет ниже 2500 гривен, однако это касается только неработающих пенсионеров. Если стаж у украинцев возрасте до 70 лет составляет менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, то доплата к пенсии установится размере, пропорциональном имеющемуся стажу исходя из указанного выше размера (2500 гривен).

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