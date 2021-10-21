С 21 ноября запрещено зачислять на депозиты российские рубли.
Соответствующее постановление «О внесении изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине» опубликовано на
Поэтому банковские учреждения уже не могут осуществлять какие-либо кассовые операции по приему наличных в иностранной валюте государства-оккупанта. Эти средства не могут зачисляться на депозитные счета украинцев.
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Согласно постановлению, банкам запрещено принимать российские рубли за депозитные счета населения. Однако в большинстве финучреждений уже сообщили, что планируют не принимать российскую валюту на любые счета, в том числе карточные и текущие. Такой шаг банки объясняют не желанием иметь проблемы с украинской властью.
По срокам действия данного постановления в НБУ отмечают, что она будет действовать, пока будет действовать закон “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины”, который был принят в апреле 2014 года.
Стоит отметить, что еще в 2017 году было запрещено банковским учреждениям было запрещено проводить валютно-обменные и кассовые операции с купюрами и монетами, которые были выпущены Центробанком Российской Федерации, на которых изображены карты, символы, здания, памятники архитектуры и археологии, расположенные на оккупированных РФ украинских территориях.
Как ранее сообщала Politeka,
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