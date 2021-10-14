Украинцам объяснили, как можно увеличить свою пенсию до 7 тысяч гривен - но это возможно лишь в том случае, когда человек будет откладывать деньги в две системы.

Пенсия около 7 тысяч гривен вполне возможна для украинцев. Об этом сообщает РБК в Украине со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Выплаты пенсионерам могут составить не менее 40% от зарплаты, что соответствует нормам конвенции МОТ. Но только в одном случае. Так, пенсия около 7 тысяч гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников — солидарного и накопительного.

Это также возможно при взносе в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции на год).

Стоит отметить, что право на установление надбавки к пенсии имеют лица с инвалидностью I группы, а также одинокие лица с инвалидностью II и III группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста.

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