В Украине ожидается индексация пенсионных выплат, в связи с повышением минимальной заработной платы и прожиточного минимума - предполагается, что это произойдет совсем скоро.
В декабре ожидается новое повышением пенсионных выплат. Так, их минимальный размер для людей старше 65 лет составит 2600 грн. Об это сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ПФУ в Фейсбук.
Есть условия для повышения выплат. Так, у людей должен быть наработанный страховой стаж - для мужчин 35 лет, для женщин - 30.
Также станет выше минимальная пенсия по возрасту, и планируется установить доплату за сверхурочный стаж.
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Примечательно, что с этого октября людям возрастом 75-80 лет стали начислять доплаты к пенсиям в размере от 400 гривен, которые в итоге получают 895,5 тысяч пенсионеров.
В ПФУ сообщили, что повышение происходит благодаря тому, что Кабмин увеличил бюджет для Фонда на 18,5 млрд грн.
Отметим, в будущем году украинцам, утратившим трудоспособность, должны повысить выплаты дважды - 1 июля и 1 декабря на 8,2%.
В 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц устанавливается с 1 января — 2393 грн, с 1 июля — 2508 грн, с 1 декабря — 2589 грн.
Напомним, пенсионеров в Украине ждут надбавки к выплатам
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