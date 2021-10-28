В Украине ожидается индексация пенсионных выплат, в связи с повышением минимальной заработной платы и прожиточного минимума - предполагается, что это произойдет совсем скоро.

В декабре ожидается новое повышением пенсионных выплат. Так, их минимальный размер для людей старше 65 лет составит 2600 грн. Об это сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ПФУ в Фейсбук.

Есть условия для повышения выплат. Так, у людей должен быть наработанный страховой стаж - для мужчин 35 лет, для женщин - 30.

Также станет выше минимальная пенсия по возрасту, и планируется установить доплату за сверхурочный стаж.

Примечательно, что с этого октября людям возрастом 75-80 лет стали начислять доплаты к пенсиям в размере от 400 гривен, которые в итоге получают 895,5 тысяч пенсионеров.

В ПФУ сообщили, что повышение происходит благодаря тому, что Кабмин увеличил бюджет для Фонда на 18,5 млрд грн.

Отметим, в будущем году украинцам, утратившим трудоспособность, должны повысить выплаты дважды - 1 июля и 1 декабря на 8,2%.

В 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц устанавливается с 1 января — 2393 грн, с 1 июля — 2508 грн, с 1 декабря — 2589 грн.

Напомним, пенсионеров в Украине ждут надбавки к выплатам

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