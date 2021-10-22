В ближайшем будущем украинцы могут перестать платить обязательные взносы в Пенсионный фонд Украины. Каждый украинец будет обеспечивать свою пенсию самостоятельно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Специалисты ведомства обсудили систему существующих пенсионных взносов с Министерством финансов и представителями миссии Всемирного банка.
Если нововведения будут приняты, то в будущем, накопление пенсии любого украинца будет проходить по следующей схеме.
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Работодатель будет оплачивать 1% от заработной платы за всех лиц, в отношении которых он является страхователем в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Столько же будут перечислять все застрахованные лица с собственного дохода.
Государством на индивидуальные счета граждан, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, также будет начисляться 1%.
Получается, что каждый застрахованный работающий украинец сможет получать от 1% до 3% от своей заработной платы.
При этом предлагается снизить ЕСВ, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на работодателя.
Любой застрахованный работник сможет в любой момент отказаться от уплаты накопительного взноса с собственной зарплаты. При этом выплаты от государства также прекращаются. При возобновлении внесения добровольных взносов, стимулирующие выплаты от государства также восстанавливаются.
Как пояснили в Министерстве социальной политики, такая схема в первую очередь будет способствовать формированию активной позиции людей касательно пенсионных накоплений. Каждый человек будет самостоятельно выбирать пенсионного провайдера, что будет иметь положительный эффект на развитие конкуренции в сфере накопительного пенсионного обеспечения.
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