Кандидат политических наук Ярослав Телешун рассказал, что конечным плательщиком повышенной цены на газ при любых раскладах будет обычный гражданин.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Есть государство, которое устанавливает цену, а есть бизнес, который хочет максимально дорого продать то, что он уже купил при минимальных ценах. Есть ли у государства механизмы заставить бизнес продать газ по себестоимости? Были некоторые идеи в наших кабинетах власти, на что бизнес ответил властям, что они лучше будут сжигать газ, чем продавать его по себестоимости. То есть бизнес сразу показал свою позицию, что сами себе в минус они не пойдут. Потому что не только они хотят получить прибыль, а им нужно своим рабочим платить зарплаты и удерживать огромный штат людей», - рассказал он.

Телешун сказал, что самый легкий способ для государства оставить обещанную цену на газ для населения - это залезть в бюджет. С другой стороны, мы видим, подтвердил он, что власти хотят повысить цену на газ за счет предпринимателей. А предприниматели и представители бизнеса не хотят, чтобы за их счет власти удерживали граждан, уверен он, и за их счет компенсировали расходы из государственного бюджета. Поэтому они могут начать сокращать свое производство, тем самым будут увольнения работников, считает он, таким образом будет расти процент безработицы в Украине.

«Предприниматели будут закладывать невероятно дорогую цену газа в любой производимый продукт. Поэтому мы увидим, что покупательная способность граждан будет уменьшаться. Даже если зарплаты будут расти, по сравнению с ценой на продукты этот рост будет не оправдан и не сможет обеспечить все наши потребности. Конечно, хотим мы или нет, но потребительбудет тем самым бенефициаром платежек и всех расходов, которые мы получаем с газом», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова рассказала, что тарифы будут расти, это, к сожалению, неизбежно.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев отметил, что цены на газ будут выравниваться независимо от изменения температурного режима.