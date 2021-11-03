В Николаеве из 72 детских садиков отопление есть только в 17-ти. Воспитатели рекомендуют не приводить детей.

О сложившейся ситуации рассказывает "Корабелов.Инфо".

Родители николаевских детей активно жалуются в социальных сетях, что в большинстве детских садов до сих не включили отопление. При этом пользоваться обогревателями также запрещено.

"В группах температура не поднимается выше 15 градусов. В некоторых помещениях даже +10. Если на улице нет ветра и светит солнце - намного теплее, чем в детском саду. Воспитатели каждый раз напоминают, что если есть возможность оставлять детей дома", — пишут родители.

Как сообщил вице-мэр Николаева Юрий Степанец, по состоянию, на вчера - 2 ноября, в городе было подключено к теплу лишь 17 дошкольных учреждений из 72-х. Также остаются без тепла и большинство больниц города, хотя по словам чиновника они полностью готовы к теплоподаче. Вчера с теплом было 18 медицинских учреждений из 58-ми.

"Все школы, ПТУ и вузы к отоплению подготовлены на 100%". - отметил вице-мер.

Правда тут же уточнил, что в эти заведения тепло не подается, так как школьники сейчас на каникулы, а другие учащиеся на дистанционном обучении. И когда будет тепло во всех детских садах неизвестно.

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