В Кременчуге снова проходит митинг родителей, которые требуют открыть детские сады и вернуть младших школьников за парты.

Как раньше сообщала Politeka, это уже второй раз за неделю в Кременчуге доведенные до отчаяния родители выходят под стены горисполкома. Дело в том, что с начала учебного года в городе закрылись более 10 детских садов. Дети вынуждены ходить в другие дошкольные учреждения, где переполнены группы. При этом есть прецеденты, когда ребенка направляли в один садик, а потом он закрывался. и ребенок вынужден был переходить в другое дошкольное учреждение.

"Такое" швыряние " очень плохо сказывается на детях. Они тяжело адаптируются и больше болеют", - жалуются родители.

По версии городских властей, детские сады закрыты из-за строительных работ. Но по словам родителей. в тех садиках, которые были закрыты еще весной, за все три месяца лета не было проведено никаких ремонтных работ. Однако в пяти садиках, которые были закрыты на этой неделе, ремонтные работы проводились даже тогда, когда в них находились дети.

К родителям присоединились и воспитатели дошкольных учреждений. С начала учебного года их "принудительно-добровольно" начали отправлять в отпуска за свой счет. Кроме того, как работники, так и родители опасаются, что закрыв раз, садики больше не откроются.

В течение 50 минут родители вместе с детьми ожидали мэра, превратив площадь перед мэрией в импровизированную детскую площадку. Около часа дня городской голова таки вышел под крики "Позор". Родители требовали от главы города конкретных дат когда будут дети наконец пойдут в детские сады. Однако конкретных ответов от городского главы кременчужане не дождались. Пообщавшись с людьми городской голова вернулся в горисполком под крики "Позор".

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