С 11 ноября новые ограничения собираются ввести в «красной» зоне карантина в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Так, в Днепропетровской области областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ввести ограничения на работу общественного транспорта. Пользоваться его услугами смогут только люди, у которых есть COVID-19-сертификаты или отрицательный ПЦР- тест.

Студенты на занятия и в общежития также смогут попасть только при наличии СОVID-сертификатов. В противном случае их переведут на дистанционную форму обучения.

Новые правила повлияли и на работу развлекательных заведений. С 22:00 до 6:00 они будут закрыты.

С 11 ноября в регионе предлагают ввести ограничения для внутриобластного, междугороднего и городского транспорта, включая трамваи, троллейбусы, электрички.

В настоящее время в Днепропетровской области действуют ограничения на транспорт межрегионального и межобластного сообщения.

Напомним, в "красной" зоне карантина в Украине сейчас 17 регионов. Также три области - Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская находятся в "желтой" зоне. Оранжевыми остаются Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

За минувшие сутки госпитализированы – 2 967 человек; летальных исходов – 833; поправилось – 16 609 человек.

Напомним, Украина оказалась на втором месте в мире по количеству жертв от вируса: выше только РФ

Как сообщала Politeka, школы и ВУЗы в "красной" зоне: в МОЗ назвали главное условие для отмены "дистанционки"

Также Politeka писала, что вирус оставит украинцев в покое, о масках можно будет забыть: экс-глава Минздрава назвала сроки