З 11 листопада нові обмеження збираються ввести в «червоній» зоні карантину у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю коронавірусом.
Так, у Дніпропетровській області обласна комісія ТЕБ і НС рекомендувала ввести обмеження на роботу громадського транспорту. Користуватися його послугами зможуть тільки люди, у яких є covid-19-сертифікати або негативний ПЛР - тест.
Студенти на заняття і в гуртожитки також зможуть потрапити тільки при наявності СОVID-сертифікатів. В іншому випадку їх переведуть на дистанційну форму навчання.
Нові правила вплинули і на роботу розважальних закладів. З 22:00 до 6: 00 вони будуть закриті.
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З 11 листопада в регіоні пропонують ввести обмеження для внутрішньообласного, міжміського та міського транспорту, включаючи трамваї, тролейбуси, електрички.
На даний час у Дніпропетровській області діють обмеження на транспорт міжрегіонального та міжобласного сполучення.
Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину в Україні зараз 17 регіонів. Також три області-Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська знаходяться в" жовтій " зоні. Помаранчевими залишаються Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області.
За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).
За минулу добу госпіталізовано-2 967 осіб; летальних випадків – 833; поправилося – 16 609 осіб.
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