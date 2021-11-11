Украинцам в этом году следует ожидать более теплую зиму, чем в предыдущие годы.

Такой прогноз дала заведующая отделом приложенной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Барабух, передает УНИАН.

По словам синоптика, этой зимой ожидается, что средняя температура будет на 1-1,5 выше чем в прошлые годы. Аномально теплая погода будет длиться почти 60% дней. Однако есть 40% дней, когда ожидаются низкие и даже аномально низкие температуры. Этой зимой синоптики ожидают потоки арктического холода.

Как сообщила Вера Барабух, январь 2022 года будет аномально теплым. Ожидается, что средняя температура будет на 2-3 градуса выше чем в прошлые годы. Этой зимой синоптики не прогнозируют затяжных снегопадов, однако больших периодов без снега также не ожидается.

Вера Барабух отметила, что в начале ноября трудно делать точный прогноз на всю зиму. Тем более, что именно сейчас происходят довольно необычные процессы в атмосфере, особенно это касается арктических регионов. Поэтому за ними следует сначала наблюдать, а уже потом делать прогнозы.

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