В Україну в середу увірвуться перші сильні морози, які залишаться в країні на кілька найближчих днів у зв'язку з впливом антициклону.

Про те, якою буде погода в країні 10 листопада, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, найближчими днями Україна перебуватиме під впливом антициклону, через що в країні різко похолодає. При цьому опадів не буде.

Синоптики також попередили, що 10 листопада буде найхолоднішим днем в період дії антициклону. Вночі очікуються заморозки аж до 7 градусів морозу.

У північних областях нічні температури коливатимуться від -5 до - 7 градусів, а вдень – від +3 до + 6

На заході вночі температура впаде до -3...-6 градусів, а вдень повітря прогріється до +6...+10 градусів.

У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від -4 до -7 градусів, а вдень – від +3 до +7.

На сході нічні температури опустяться до + 1 ... -6 градусів, а денні температури складуть від +3 до +6.

На півдні вночі очікується від -1 до +1 градуса, а вдень – від +5 до +7.

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