С 1 декабря в Украине начнется очередной этап перерасчета социальных пенсий, в результате которого выплаты ряда пенсионеров возрастут, правда суммы у всех будут очень разные.

Так, с 1 декабря вырастет и размер минимальной пенсии для 65-летних украинцев, со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин в связи с повышением минимальной зарплаты с 6000 грн до 6500 грн. Их пенсия составляет 40% от уровня минимальной заработной платы. Таким образом, размер выплаты увеличится с 2400 до 2600 грн.

Также с 1 декабря в связи с увеличением размера прожиточного минимума, минимальная пенсия вырастет с 1854 грн до 1934 грн.

У украинцев, у которых есть полный страховой стаж, но размер пенсии, высчитанный с учетом стажа и зарплаты не достигает прожиточного минимума, выплаты могут вырасти на 80 грн.

У тех пенсионеров, чья пенсия превышает размер прожиточного минимума, вырастет доплата за сверхурочный стаж.

Также вырастут и максимальные пенсионные выплаты — с 18 540 до 19 340 гривен. В этом случае разница составит 800 гривен.

Также с 1 декабря вырастут доплаты за сверхнормативный стаж, размеры надбавок, доплат, повышений, которые зависят от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Отметим самые высокие пенсии в Украине получают судьи. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности.

При этом у судьей нет лимитов в то время, как пенсия других украинцев ограничена десятью размерами минимальной выплат. Таким образом уже к концу 2021 года они смогут получать около 100 тыс. грн пенсии.

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