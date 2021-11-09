В Украине проведут перерасчет пенсий с учетом инфляции, кроме того некоторым светят дополнительные выплаты.

Так на повышение пенсий в следующем году могут рассчитывать военные. Их выплаты зависят от уровня денежного обеспечения действующих военнослужащих - с ростом зарплат последних должна расти и пенсия. Инедксацию военным пенсионерам еще не проводили, впервые она должна произойти в марте 2022-го.

По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, до этого в стране фактически не индексировали пенсии военным.



Отдельно прибавку получат бывшие сотрудникам разведывательных органов. Доплату начислят на выплаты, осуществленные с 1 августа 2021 года. Это стало возможным из-за повышения зарплат украинским разведчикам.

Кроме того, в 2021 году изменился размер выплат для участников боевых действий. Кроме минимальной пенсии им полагается надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Из-за того, что минимальная пенсия постоянно растет, то и надбавка, соответственно, меняется. С 1 декабря в связи с очередным повышением минимальной пенсии (до 1934 грн.), надбавка для УБД составит - 483,5 грн.

Также с 1 января 2022 года вступят в силу изменения при начислении пенсии по утрате кормильца, который погиб, защищая Украину на Донбассе. Эта категория граждан будет получать не менее 7800 грн. (сейчас до 6100 грн.).

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