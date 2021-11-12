Ушел из жизни известный американский актер Вал Бизильо, сыгравший отца Джона Траволты в «Лихорадке субботней ночи», ему было 95 лет.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на вдову артиста Бонни. Причиной смерти названа ДТЛ - деменция с тельцами Леви.

Бисольо родился 7 мая 1926 года на Манхэттене. Свою экранную карьеру начал с приглашенных ролей в таких сериалах, как Бонанза и Мэйберри Р.Ф.Д. К началу 1970-х он появился в таких популярных телевизионных программах, как «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Все в семье», «Семья Партридж», «Манникс и любовь» в американском стиле.

Happy Birthday, Val Bisoglio! He was born on this day in 1926. #ClassicMASH pic.twitter.com/8oFHsaLtKG — Classic MASH 🍸 (@ClassicMASH) May 7, 2021

Бизольо появился в нескольких фильмах к 1977 году, когда он был брошен на роль отца Тони Манеро из Траволты в фильме «Лихорадка субботнего вечера», малобюджетном фильме, который помог продвинуть диско в мейнстрим. Его персонаж Фрэнк Манеро, как известно, несколько раз ударил сына по голове, взъерошив ухоженные волосы, во время запоминающейся сцены ужина.

Val Bisoglio 95, a character actor who worked in the industry for a half-century & starred in beloved projects like “Saturday Night Fever” &“The Sopranos,” has died (Oct. 18). A cause of death was not revealed. Bisoglio’s wife Bonnie saying that he died in his home in Calif.😢 pic.twitter.com/q366354I0P — Sumner (@diamondlass99) October 24, 2021

Это привело к роли Шефа Серого Облака вместе с Джином Уайлдером в комедии «Вестерн Фриско» в 1979 году.

Наряду с «Лихорадкой субботнего вечера» Бисоглио лучше всего запомнился бы его ролью владельца ресторана Дэнни Тово в драме NBC 1976 года «Куинси», в которой Клугман сыграл судмедэксперта в Лос-Анджелесе. Главный герой жил на лодке в Марина-дель-Рей и часто бывал в закусочной Дэнни, которой руководил персонаж Бизольо.

В числе работ Вала Бизильо также "Медсестры", "Доктора", "С леди так не обращаются", "Серпико", "Чертова служба в госпитале М.Э.Ш.", "Клан Сопрано" - всего более шестидесяти фильмов и сериалов.

ACTOR DEATH: Character ‘Murf’ played by Val Bisoglio has passed away aged 95



Val appeared in 3 episodes of The Sopranos during season 4. He played Juniors reluctant helper



RIP Murf⚱️



Full Link👇https://t.co/GhgfIXa2fn pic.twitter.com/GzwzdteRjt — The Sopranos Club (@TheSopranosClub) October 26, 2021

Помимо жены, у Вала Бизильо остались сыновья Джозеф Бисоглио и Скотт Чепмен.

"Покойся с миром", - пишут в Сети.

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