Ушел из жизни известный американский актер Вал Бизильо, сыгравший отца Джона Траволты в «Лихорадке субботней ночи», ему было 95 лет.
Об этом сообщает Deadline со ссылкой на вдову артиста Бонни. Причиной смерти названа ДТЛ - деменция с тельцами Леви.
Бисольо родился 7 мая 1926 года на Манхэттене. Свою экранную карьеру начал с приглашенных ролей в таких сериалах, как Бонанза и Мэйберри Р.Ф.Д. К началу 1970-х он появился в таких популярных телевизионных программах, как «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Все в семье», «Семья Партридж», «Манникс и любовь» в американском стиле.
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Бизольо появился в нескольких фильмах к 1977 году, когда он был брошен на роль отца Тони Манеро из Траволты в фильме «Лихорадка субботнего вечера», малобюджетном фильме, который помог продвинуть диско в мейнстрим. Его персонаж Фрэнк Манеро, как известно, несколько раз ударил сына по голове, взъерошив ухоженные волосы, во время запоминающейся сцены ужина.
Это привело к роли Шефа Серого Облака вместе с Джином Уайлдером в комедии «Вестерн Фриско» в 1979 году.
Наряду с «Лихорадкой субботнего вечера» Бисоглио лучше всего запомнился бы его ролью владельца ресторана Дэнни Тово в драме NBC 1976 года «Куинси», в которой Клугман сыграл судмедэксперта в Лос-Анджелесе. Главный герой жил на лодке в Марина-дель-Рей и часто бывал в закусочной Дэнни, которой руководил персонаж Бизольо.
В числе работ Вала Бизильо также "Медсестры", "Доктора", "С леди так не обращаются", "Серпико", "Чертова служба в госпитале М.Э.Ш.", "Клан Сопрано" - всего более шестидесяти фильмов и сериалов.
Помимо жены, у Вала Бизильо остались сыновья Джозеф Бисоглио и Скотт Чепмен.
"Покойся с миром", - пишут в Сети.
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